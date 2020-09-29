Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı - Son Dakika

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu olan Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan 2. iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala bu dosyadan beraat etmişti. Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, bir gün sonra sevk edildiği mahkeme tarafından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ise "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmıştı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 20 Mart tarihinde tahliye olan Kavala, casusluk suçundan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

(İHA)