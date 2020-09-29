Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı - Son Dakika

Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu olan Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu olan Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan 2. iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala bu dosyadan beraat etmişti. Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, bir gün sonra sevk edildiği mahkeme tarafından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ise "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmıştı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 20 Mart tarihinde tahliye olan Kavala, casusluk suçundan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

(İHA)

Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı
Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı
Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı
Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı

askeri casusluk, Osman Kavala, İddianame, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Traktöre arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 23:38:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osman Kavala hakkında 2. iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei