Devletin Her İmkanının Kullanılarak Kızımıza Ulaşmaya Çalışıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına ilişkin, "Bütün arama ekipleri devletin her imkanını kullanarak o kızımıza ulaşmaya çalışıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına ilişkin, "Bütün arama ekipleri devletin her imkanını kullanarak o kızımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Umut ediliyor ki inşallah canlı ulaşırız." dedi.



Pakdemirli, hortum nedeniyle dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarının sürdüğü Kumluca ilçesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, dünkü sel ve doğal afette bir kişinin kaybolduğunu söyledi. Çalışmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Bütün arama ekipleri devletin her imkanını kullanarak o kızımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Umut ediliyor ki inşallah canlı ulaşırız, sağlığına kavuşacak bir şekilde ulaşılır. Benim de şu anki bilgim bu kadar. Birazdan Finike ve Kumluca'ya da gideceğim. Sekiz ilçe etkilenmiş görünüyor ama Finike ve Kumluca daha çok etkilenmiş durumda. İncelemeleri tamamladıktan sonra açıklama yapacağım."



Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, eşinin durumunun iyi olduğunu belirterek "Henüz bir şey söylemedi. Buraya gelirken, hortum arabayı dereye atmış. Paramparça etmiş." dedi.

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