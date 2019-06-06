Son Dakika Haberleri: "Devletin herhangi biriminden destek almıyoruz"
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"Devletin herhangi biriminden destek almıyoruz"

22 dakika önce

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün başkanı Mustafa Düger, kulübün devletin herhangi bir biriminden destek almadığını söyledi.

ÖMER HAKAN KİBAR - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün başkanı Mustafa Düger, kulübün devletin herhangi bir biriminden destek almadığını söyledi.
Şampiyonlar Ligi kupasını Türkiye'ye getirdikten sonra AA muhabirine konuşan başkan Düger, "Devletin herhangi biriminden, yapısından destek almıyoruz. Öz kaynaklarla bunu yapıyoruz." değerlendirmesinden bulundu.
Kulübün içinde bulunduğu devamlılığı Ortotek Limited Şirketi'nin sağladığını belirten Düger, "Tüm ihtiyaçları, sporcuların maaşlarını, iaşelerini, giderlerini, konaklamalarını, yol masraflarını, yemek ihtiyaçlarını tamamını kulübümüzün sponsoru olan benim şirketim karşılıyor." ifadelerini kullandı.
"Kulübümüzle ilkleri yaşıyoruz"
Kulüp başkanı Mustafa Düger, takımıyla ilkleri yaşadıklarını anlatarak, "Türkiye'de 9 yıldır hep biz şampiyonduk. Bu sene de ilk kez Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Bu kupayı da uzun ve zahmetli süreçten sonra kazandık. Kupayı ülkemize getirdik. Yenilgisiz ve gol yemeden organizasyonu bitirdik." şeklinde konuştu.
Kupanın seneye devamlılığının olup olmayacağını bilmediğini ifade eden başkan Düger, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ancak EAFF, kazandığımız kupanın gelecek sene kendilerine ulaştırılmasını istedi. Biz buna resmi anlamda bir cevap vermedik. Türkiye'den katılacak takımımız ileriki yıllarda kazanarak devamlılığını sağlar diye düşünüyorum. Geçen sene ikinci sırada ligi bitirdik. Biz orada yetkililere organizasyonun 6 takımla değil, 12 takımla yapılması gerektiğini söyledik. Değerlendireceklerini söylediler. Gereken görevimizi yaptık. Oranın en gözde kulübü ve ekibi olduk. Başarıyla döndük."
Devletin herhangi biriminden destek almıyoruz
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Gürcistan, Futbol, Avrupa, Güncel
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