"Devletin kapısından giren herkes aynı ilgiyi hak ediyor" - Son Dakika

"Devletin kapısından giren herkes aynı ilgiyi hak ediyor"

07.01.2021 11:18

İl İdare Şube Başkanları, Vali Ali Çelik başkanlığında bir araya geldi.

İl İdare Şube Başkanları, Vali Ali Çelik başkanlığında bir araya geldi. Güler yüzlü, vatandaş odaklı hizmet vurgusu yapan Vali Çelik, "Devletin en önemli görevi zorda, çaresizlik içerisinde kalan insanların yanında olmak. Vatandaşın bulunduğu noktada sorununu çözebilecek performansı üretmeliyiz" dedi.

Kütahya İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Dr. Halil İbrahim Ertekin, Aydın Börü ile İdare Şube Başkanları katıldı.

Vatandaşa etkin ve hızlı hizmet sunulmasının öneminin altını çizen Vali Ali Çelik, "Devletin en önemli görevi zorda ve çaresizlik içerisinde kalan insanların yanında olmak. Vatandaşın bulunduğu noktada sorununu çözebilecek performansı üretmeliyiz. İş planlaması yapacağız, hedef koyacağız, hedeflerin analizlerini ve geri bildirimlerini yapacağız, iş birliğini artıracağız" dedi.

"GÜLER YÜZLÜ İLETİŞİM KURMALIYIZ"

Devletten hizmet almak isteyen herkesin aynı ilgi ve alakayı görmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, "Kim olursa olsun Devlet kapısından girdiği andan itibaren vatandaştır. Herkes aynı ilgi ve alakayı görmeyi hak ediyor. Devletin var oluş gerekçesi de bu. İletişim diliniz sizin kim olduğunuzu belirliyor. Milletin, devletin çıkarları için sağlıklı iletişim kurmalıyız. Size gelen vatandaşı dinlemenizi, sorununu imkanlar dahilinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmanızı arzu ediyoruz. Vatandaş, sizin görev alanınız dışındaki bir konu için dahi gelmiş olsa ona yardımcı olmalısınız" diye konuştu.

"KOORDİNASYONU VE GÜVENİ ARTIRMALIYIZ"

İş birliği ve güven duygusunun kurumların gücünü artıracağına dikkat çeken Vali Çelik, "İnsanı güçlü kılan husus birlikte hareket edebilmesi. Bunun en büyük dinamiği de güven duygusu, dayanışma ve iş birliği. Eğer siz bize, biz size güvenmezsek işler yürümez. Dolayısıyla kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı ve birbirlerine destek vermesi kadar değerli bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Toplantıda; yönetim, ekonomik, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili işlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü. - KÜTAHYA

Devletin kapısından giren herkes aynı ilgiyi hak ediyor
Devletin kapısından giren herkes aynı ilgiyi hak ediyor

Halil İbrahim Ertekin, Mustafa Güney, Kütahya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Devletin kapısından giren herkes aynı ilgiyi hak ediyor' - Son Dakika


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