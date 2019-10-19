Son Dakika Haberleri: Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek
Son Dakika Ekonomi Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek

Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek

57 dakika önce

Gelecek yıl devletin kasasına, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) 176,1 milyar lira girmesi bekleniyor.

Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek, System.String[]

Gelecek yıl devletin kasasına, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) 176,1 milyar lira girmesi bekleniyor. Gelir Vergisi'nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden de 99 milyar liralık kaynak edilmesi hedefleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:01 
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