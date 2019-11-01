Son Dakika Haberleri: Devletin narını çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Devletin narını çaldılar

Devletin narını çaldılar

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlete ait arazide bulunan narları çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Devletin narını çaldılar, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlete ait arazide bulunan narları çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesi alanında bulunan ve devlet tarafından istimlak edilen alanda medyana geldi. Dün saat 22.00 sıralarında jandarmaya yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede araştırma yaptı. Ekipler, Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesi içerisinde Çağbaşı Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde bulunan ve devletin tasarrufunda bulunan nar bahçesindeki narları götüren plakasız bir traktörü durdurdu. Havalimanı çıkışında durdurulan traktörde 1 ton nar ele geçirildi. Olayla ilgili A.D.T. (45), S.E. (21) ve G.M. (21) adlı şüpheliler gözaltına alındı.


Soruşturma devam ediyor. - MERSİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi
Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:56:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devletin narını çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]