Devletin Şefkatini Şampiyonluklarla Taçlandırmak İstiyor

Antalya'da sevgi evlerinde büyüyen 15 yaşındaki Dilek Gök, ilgilendiği muay thai sporunda dünya şampiyonu olarak kendisini koruyan, sahiplenen devletinin şefkatini tüm dünyaya duyurmak istiyor.

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da sevgi evlerinde büyüyen 15 yaşındaki Dilek Gök, ilgilendiği muay thai sporunda dünya şampiyonu olarak kendisini koruyan, sahiplenen devletinin şefkatini tüm dünyaya duyurmak istiyor.



Beş yaşındayken ailesi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine bırakılan Dilek Gök, beş yıl önce koruyucu ailesi İsmet ve Necla Önkal'ın yanında kalmaya başladı.



Yeni yuvasında aile sıcaklığını yaşayan 15 yaşındaki Gök, kendisine güzel bir gelecek hazırlayan devletine ve Türk milletine vefa borcunu ödemek için bir süredir muay thai sporuyla ilgileniyor.



Antalya'daki Erdem Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dilek Gök, iki ay önce aynı ilde düzenlenen ve 26 ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda gençler kategorisinde birinci oldu.



Dilek'in en büyük hayali ise milli takıma seçilerek Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirebilmek.



Çalışmalarını sürdürdüğü spor salonunda AA muhabirine açıklamarda bulunan Dilek Gök, küçük yaşlardan itibaren kendisine devletin ve koruyucu ailesinin sahip çıktığını söyledi.



Devletin yönlendirmesiyle kendisine sahip çıkan koruyucu aileyle sıcak yuva özlemini giderdiğini aktaran Gök, "Onları çok seviyorum. Ömrümün sonuna kadar onlarla yaşamak istiyorum. Beni çok seviyorlar. Karşılaşmalarda bir yerime tekme geldiğinde çok üzülüyorlar. Bu bile beni ne kadar sahiplendiklerini gösteriyor." diye konuştu.



"Devletimizi gururlandırmak istiyorum"



Avrupa Kupası'nda birinci olduğunda büyük gurur duyduğunu anlatan Gök, şunları kaydetti:



"Karşımdaki rakiplerim çok güçlüydü ama Allah nasip etti ve başardım. Çok mutluyum. Şimdi Dünya Şampiyonası'nı hedefliyorum. İnşallah kazanacağım. Sporu bırakmayı hiç düşünmüyorum. Devlet bana annem, babam yokken çok baktı, korudu, kolladı, sahip çıktı. Uluslararası turnuvalarda birinci olunca devletime borcumu ödüyormuş gibi oluyorum. Milli takım formamı giymek istiyorum. Devletimizi gururlandırmak istiyorum."



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ise kurum bakımındaki çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere etkin şekilde katılmaları konusunda destek verdiklerini dile getirdi.



Dilek Gök'ün aldığı başarıyla kendilerini gururlandırdığını anlatan Çalışkan, "Bu çocukların hayata tutunması açısından spor çok önemli. Çocuklar farklı boyutlarda travmalarla bize geliyor. Sportif ve sanatsal faaliyetlerle onların önlerini açmaya çalışıyoruz. Dilek'ten de farklı başarılar bekliyoruz." dedi.



Dilek'i sahiplenen İsmet Önkal ise kızlarının çok azimli olduğunu ve bir gün hayallerini gerçekleştireceğine inandıklarını söyledi.



Antrenörü Murat Erdem ise Gök'ün yetenekli bir sporcu olduğunu, Türkiye'yi yıllarca uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edeceğini vurguladı.

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