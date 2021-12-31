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Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor - Son Dakika

Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor

31.12.2021 11:50

Muş'ta devlet koruması altındaki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan kız çocukları, atıl malzemelerle ihtiyaç sahibi öğrenciler için hediyelik eşyalar üretiyor.

Muş'ta devlet koruması altındaki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan kız çocukları, atıl malzemelerle ihtiyaç sahibi öğrenciler için hediyelik eşyalar üretiyor.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, devletin şefkatiyle büyüyen Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Muş Lale Çocuk Evleri Sitesi'ndeki öğrencilerin, Kovid-19 sürecinden daha az etkilenmeleri amacıyla Kültür Evi'nde açılan sanat atölyesine katılmalarını sağladı.

Burada hem el becerilerini geliştiren hem de geri dönüşüm malzemelerini değerlendirme fırsatı bulan öğrenciler, kağıt, kutu, kumaş, kapak, plastik bardak, bidon, cam şişe, karton ve kullanılmayan eşyayla hediyelik ürünler yapmaya başladı.

Öğretmenlerinin gözetiminde birbirinden güzel 5 bin hediyelik eşya üreten öğrenciler, yaptıkları ürünleri satarak gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamak istiyor.

"Öğrenciler, harika eserler ortaya çıkarıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Muş Lale Çocuk Evleri Sitesi'nde 84 çocuğun barındığını söyledi.

Salgın sürecinde kurdukları atölyede öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine imkan sağladıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Geri dönüşüm malzemelerimizi atmıyoruz. Çocuklarımız bunlardan yeni bir ürün ve harika eserler ortaya çıkarıyor. Bu tür çalışmaların çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimine katkısının olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın burada geçirdiği zamanlarda diğer travmatik durumlarını atlattıklarını görüyoruz. O yüzden bu çalışmaya çok önem verdik. Öğretmenlerimizin denetiminde bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu anlamda çocuklarımızı destekliyoruz. Çocuklarımızın devletin şefkatli ellerinde barınırken, eğitim görürken kişisel gelişimlerini desteklemeye çalışıyoruz."

Hediyelik eşyayı sergide satışa sunarak elde edilen geliri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını anlatan Aksoy, "Hem Muş'ta hem de farklı illerde çocuklarımız birçok yardım kampanyasına katıldı. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin ürün elde edildi. Küçük bedenlerin büyük kalpleriyle oluşturduğu çok güzel bir etkinlik. Hediyelik eşyada birçok atık malzeme kullanıldı. Biz bu emeğin sonucuna, çocuğun ruhuna nasıl yansıdığına bakıyoruz." dedi.

"Salgın sürecini en iyi şekilde atlatabilmelerini istedik"

Öğretmen Şirvan Baykal da çocukların boş vakitlerini iyi değerlendirebilmelerini ve Kovid-19 sürecini verimli atabilmelerini sağlamak amacıyla atölye açtıklarını dile getirdi.

Atölyede çeşitli sanat dallarının yer aldığını belirten Baykal, "Çocuklarımız salgın sürecinde takıya çok önem verdiler. Burada arkadaşlarıyla çok güzel şeyler yaptılar. Bu da aralarındaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Elde edilen ürünleri açacağımız sergiyle pazarlayacağız. Gelir, ihtiyaç sahibi çocuklar için harcanacak. El becerisi olan çocukların yeteneklerini keşfetmelerinde büyük bir katkı sağladı. Çocuklar hangi konuda yetenekli olduklarını keşfettiler." diye konuştu.

"Motivasyon kaynağımız oldu"

Öğrencilerden Kiymet Koç da salgın döneminde psikolojik olarak etkilendiklerini dile getirerek, "Bu süreçte öğretmenlerimiz bize yardımcı oldu. Elimizden geldiği kadar atık malzemeleri değerlendirdik. Bu dönemde bizim için motivasyon kaynağı oldu. Arkadaşlarımızla birlik ve beraberliğimiz arttı. Eski ve kullanmadığımız eşyayı ihtiyaç sahibi aileler için değerlendirdik. Yaptığımız ürünler sergilenecek. Satıştan elde edilen gelirler, ihtiyaç sahiplerine verilecek. Bu, bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor
Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor
Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor

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geri dönüşüm, Çocuk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor - Son Dakika
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