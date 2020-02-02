Devletin şefkatli eli depremzedelerle birlikte - Son Dakika

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ve Akhisar'da depremden etkilenen 7 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları inceledi.



Akhisar ve Kırkağaç'ta meydana gelen depremlerden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, hafta sonunu da bölgede geçirdi. Kırkağaç'ın Alifakı, Bostanlı, Karakurt ve İlyaslar mahalleri ile Akhisar'ın Selçikli, Yeniceköy ve Durasıl mahallelerini kaymakamlar ve yetkililer eşliğinde ziyaret eden Vali Deniz, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek çalışmaları yerinde inceledi.



Vali Deniz, Karakurt Mahallesi ziyaretinde mahalle sakinlerini ziyaret etmek üzere gelen Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile birlikte de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti.



"Milletimizin güzelliği, birlik ve beraberliği"



Türk Devletinin güçlü olduğunu ve her türlü imkana sahip olduğunu söyleyen Vali Deniz, "Depremden evleri hasar gören vatandaşlarımızın barınması en öncelikli konumuz. İhtiyaç duyulan mahallelerde çadırlar kuruldu. Kiraya çıkmak isteyen vatandaşlarımız için de kira yardımında bulunuyoruz. Bunun yanı sıra Kırkağaç'ta tamamlanmak üzere olan TOKİ konutları depremde evi ağır hasar gören vatandaşlarımıza uygun ödeme koşulları ile verilecek" dedi.



Hem Akhisar ve Kırkağaç'ta hem de Elazığ'da yaşanan depremlerde Türk milletinin güzel bir birlik ve beraberlik örneği sergilediğini söyleyen Vali Deniz, yardımlaşma ve paylaşmanın Türk milletinin temel özelliklerinden olduğunu söyledi.



Tarım işçilerini de ziyaret etti



İncelemelerde bulunmak üzere Kırkağaç'a giden Vali Ahmet Deniz, Karakurt ve İlyaslar mahalleleri arasındaki yol güzergahında bulunan ıspanak tarlasında hasat yapan vatandaşları da ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Deniz, hasat çalışmalarına da katıldı. - MANİSA