Devletin tahsis ettiği 26 hektar araziye ceviz diken üretici hasat heyecanı yaşıyor - Son Dakika
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Devletin tahsis ettiği 26 hektar araziye ceviz diken üretici hasat heyecanı yaşıyor

20.10.2022 15:00

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 26 hektar arazide ceviz yetiştiren Şinasi Umutlu, bu seneki hasattan 80 bin lira gelir bekliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 26 hektar arazide ceviz yetiştiren Şinasi Umutlu, bu seneki hasattan 80 bin lira gelir bekliyor.

Kırsal Taşçılar Mahallesi'nde yaşayan Umutlu'ya 7 yıl önce, Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Özel Ağaçlandırma Tamimi" kapsamında, 26 hektarlık arazi 49 yıllığına tahsis edildi.

Sahayı teslim aldıktan sonra işleyen ve araziye gelir getirici türlerde ceviz diken Umutlu'nun büyük bir özenle baktığı ağaçları verime ulaştı. Geçen yıl cevizlerinde ilk hasat heyecanını yaşayan Umutlu, 1,5 tonluk ilk hasadından 45 bin lira kazandı.

Cevizden ikinci hasadını alan Umutlu, bu sene gelirini geçen yıla göre 2 kat arttırmayı hedefliyor.

Şinasi Umutlu, hayalini kurduğu araziyi işletmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çevremde yapılan ağaçlandırmaları da görüyordum. İçimden 'Allah bana da böyle bir yer nasip eder mi' diye geçiriyordum. 2015 yılında Allah nasip etti, başladık. Geçen yıl 1,5 ton oldu. Geçen yıl cevizden 45 bin lira kazandım, bu sene inşallah 75-80 bin lira alacağımı tahmin ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Orman Genel Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devletin tahsis ettiği 26 hektar araziye ceviz diken üretici hasat heyecanı yaşıyor - Son Dakika

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