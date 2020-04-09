Son Dakika › Güncel › Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika
Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 76 yaşındaki Ahmet Gözükara, devletin verdiği bin liranın yarısıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 76 yaşındaki Ahmet Gözükara, devletin verdiği bin liranın yarısıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
Ağzıkara köyünde yaşayan Gözükara'nın evine gelen jandarma ekibi, "Ahmet amca Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına bağışlamak istediğiniz 500 lirayı Ziraat Bankasına götürdük, senin adına yatırdık." diyerek bilgilendirmede bulundu.
"Bizden herhangi bir isteğin var mı?" diye soran ekibin bağış dekontunu verdiği Gözükara ise "Devletimiz sağ olsun. Milletimiz var olsun." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:38 Kaynak: AA
Son Dakika "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi