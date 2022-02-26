Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını "fazla" diye iade eden vatandaşa Kaymakamdan ziyaret - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçedeki kar yağışında evinin çatısı zarar gören ve devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını "fazla" diye iade eden Şamil Özbal'ı ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Anteplioğlu, örnek davranışından dolayı Özbal'a teşekkür etti.

Özbal da devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısı "fazla" olunca yazdığı dilekçeyle iade ettiğini belirtti.