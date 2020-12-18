Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika

Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor

18.12.2020 09:10
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor, System.String[]

Samsun'da 3 yıl önce denetimli serbestlikten yararlanırken el sanatları kursuna katılan ve girişimcilik belgesi alan eski hükümlü, devletten aldığı 26 bin 300 lirayla kurduğu atölyesini 6 milyon lira sermayeye ulaştırarak 11 ülkeye ihraç eder duruma getirdi.

Samsun'da 3 yıl önce denetimli serbestlikten yararlanırken el sanatları kursuna katılan ve girişimcilik belgesi alan eski hükümlü, devletten aldığı 26 bin 300 lirayla kurduğu atölyesini 6 milyon lira sermayeye ulaştırarak 11 ülkeye ihraç eder duruma getirdi.

Samsun'da 3 yıl önce denetimli serbestlikten yararlanırken el sanatları kursuna katılan ve girişimcilik belgesi alan 37 yaşındaki eski hükümlü Selim Eğmen, örnek olacak bir başarı hikayesine imza attı. Denetimli serbestlikte katıldığı kurs ile hayatını değiştiren Eğmen hediyelik ve süs eşyaları üreterek işlerini büyüttü. Devletin verdiği 26 bin 300 TL destekle küçük bir atölyede başlayan Eğmen şimdi 6 milyon lira sermayeye ulaşan bir şirketi yönetiyor. Şirketinde eski hükümlüleri de çalıştırarak ustalık öğreten Selim Eğmen 1200 çeşit ürünüyle 11 ülkeye ihraç gerçekleştiriyor. Hediyelik eşya sektörünün yanı sıra hayvancılık ve konteyner imalatı alanlarında da yatırımlarla işlerini büyütüyor.

Bugünlere ulaşırken geçtiği aşamaları anlatan Selim Eğmen, "Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde infazımı tamamlarken el sanatları kurusuna katılarak eski hükümlü projesinden yaralanabileceğim söylendi. Kursa katıldım ve oradaki hocalarımız kaliteli bir çalışmayla bizi iyi bir aşamaya getirdi. Bize eski hükümlü projesiyle 26 bin 300 TL hibe destek sağlandı. O hibeyle birlikte 3 yıl önce küçük bir atölye kurmuştuk. Onun sonucunda bugün o atölye 5 katlı showrooma dönüştü. Yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı yurt içi ve yurt dışında mobilyacılar, avizeciler ve perdeciler tarafından alınıp satılıyor. Tamamen el sanatları. Tamamen hükümlülerle birlikte çalışmış olduğumuz ürünler" dedi.

Eski hükümlü projesine de katkı sağladığını belirten Eğmen, "Bünyemizde 18 kişi halihazırda üretimde çalışıyoruz. 6 tane eski hükümlümüz var. Normalde 15'e yakın eski hükümlü çalıştırıyorduk pandemi dolayısıyla hükümlü kısmına biraz ara vermek durumunda kaldık. Samsun Denetimli Serbestlik müdürlüğü buraya vermiş olduğu katkılarıyla biz onları mahcup etmedik koordineli bir şekilde eski hükümlü projesini devam ettiriyoruz. Yurt dışına 11 ülkeye ürünümüz gidiyor. Özellikle Arap ülkelerine satıyoruz. Rağbet var ciddi manada siparişler oluyor. Pandemi de dahi yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, "Müdürlüğümüzde hükümlülerin topluma kazandırılmaları aşamasında sistemli bir gelişme sağlamak için daha çok proje odaklı çalışmalar yürütmekteyiz ayrıca bu çalışmalara il bünyesindeki kamu kurumlarını da dahil ederek çalışmaları geniş kitlelere ulaştırmaktayız. Müdürlüğünüz bünyesindeki faaliyet gösteren atölyeler vardır. Şu an müdürlüğümüz bünyesinde 5 farklı atölyede eğitim ve iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Bunlar el sanatları, bilgisayar, örgü, resim ve ebru atölyeleridir. Pandemi süreci sonrasında medikal tekstil, erkek kuaförü ve kadın kuaförü olmak üzere 3 adet atölye daha eklenecektir. Bu atölyeler birçok yükümlünün hayatına olumlu dokunuşlar yapmıştır. Bunun en önemli örneği Selim Eğmen'dir. İnfazı devam ederken el sanatları programına katılan Eğmen'in yeteneği ortaya çıkartılarak bu alanda ilerlemesi sağlanmıştır. Müdürlüğümüzce kendisine girişimcilik eğitimi ve ardından hibe desteği için proje hazırlamasında destek verilmiştir. Kendisine sunulan destekleri çok iyi değerlendirerek dekorasyonu ürünleri atölyesini açması sağlanmıştır. Kazandığı gelir ile imalathanesini büyüterek 3 farklı noktada satış mağazası oluşturdu. Yurt dışı fuarlarına katılarak ürün pazarını genişleterek farklı iş kollarına yönelip konteyner imalatı ve hayvan besiciliği şeklinde faaliyetlerini çeşitlendirdi. Kısa sürede büyük adımlar atan Selim Eğmen akademisyenlerin araştırma konusu olmuştur. Kendisine başarılarının devamını diliyorum, bu süreçte fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor

Denetimli Serbestlik, Gİrişimcilik, Atölye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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