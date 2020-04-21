Son Dakika › Güncel › Devletin verdiği yardım parasını Milli Birlik kampanyasına bağışladı - Son Dakika
Devletin verdiği yardım parasını Milli Birlik kampanyasına bağışladı
6 saat önce
Gemlik Yeniköy mahallesinde yaşayan bir kişi Gemlik kaymakamlığı tarafından kendisine gönderilen bin TL yardım parasını durumum şu anda iyi diyerek başka hak sahiplerine verilmek üzere devlete iade etti.
Gemlik Yeniköy mahallesinde yaşayan bir kişi Gemlik kaymakamlığı tarafından kendisine gönderilen bin TL yardım parasını durumum şu anda iyi diyerek başka hak sahiplerine verilmek üzere devlete iade etti.
İhtiyaç Sahibi olarak belirlenen Yeniköy Mahallesinde ikamet eden 49 yaşındaki Sezgin Çolak'ı ziyaret eden muhtar Murat Baransel ve mahalle imamı, Gemlik kaymakamlığının yardım parası olan bin TL yi imza karşılığında teslim etti. Ancak Sezgin Çolak ise şu anda ekonomik olarak durumunun iyi olduğunu ve bu paraya ihtiyacı olan başka insanların bulunduğunu ifade ederek, parayı görevlilere iade etti. Çolak iade ettiği paranın biz bize yeteriz kampanyasına yatırılması için Muhtar Murat Baransel'den destek istedi. Baransel'de parayı kampanyaya yatırarak dekontu Çolak'a teslim etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Soylu'dan drift yapan sürücüye: Türk polisi yakalar da yardım da eder Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü