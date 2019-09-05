Son Dakika Haberleri: Devletin yardım kömürlerini böyle değiştirdiler
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Devletin yardım kömürlerini böyle değiştirdiler

1 saat önce

Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 1 tır şoförü, 1 nakliyatçı ve 2 kömürcü gözaltına alınırken, olayla ilgili 18 kişinin ifadesi alındı.

Devletin yardım kömürlerini böyle değiştirdiler, System.String[]

Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 1 tır şoförü, 1 nakliyatçı ve 2 kömürcü gözaltına alınırken, olayla ilgili 18 kişinin ifadesi alındı.


Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan TTK kömürünü değiştirmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye yönelik Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştirdiği tespit edilen Orhan K., Nizamettin Y., Necdet A. ve Tamer E., Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili 18 kişinin ifadesi de alındı.


Sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla dağıtılan yardım kömürlerinin dağıtım ihalesini alan Tamer E.'nin bu kömürleri kalitesiz kömürle değiştirdiği, kaliteli TTK kömürlerinin depolarda boşaltılıp kalitesiz kömürlerin yardıma muhtaçlara dağıtıldığı ve kaliteli TTK kömürünün zimmete geçirilerek daha pahalı şekilde satıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, Düzce, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı
Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:52:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devletin yardım kömürlerini böyle değiştirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]