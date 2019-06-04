Devletle millet bayramlaştı
40 dakika önce
Çorum'da Ramazan Bayramı nedeniyle valilik ve belediye tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
'da Ramazan Bayramı
nedeniyle valilik ve belediye tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Hürriyet
meydanında Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın
ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bayramlaştı.
Bayramlaşma programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti
Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan
, Oğuzhan Kaya
ve Erol Kavuncu
, CHP
Çorum milletvekili Tufan Köse
ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olması için temennide bulundular.
Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Saat Kulesi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM
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