Devletler Neden Kripto Parayı Düzenlemek İstiyor?

Dr. Gürcan Avcı, devletlerin kripto parayı neden düzenlemek istediği üzerine konuştu. Devletlerin kripto parayı düzenlemek için üç açık bir tane örtük sebebi olduğunu belirtti.

Kripto parayı kullanmak için herhangi bir kimlik gerekmediğinden suç ekonomisinin kripto parayı çokça kullanabildiğini ifade etti. Yasa dışı pek çok işlemlerde paranın yerine alternatif olarak kripto paranın kullanılmaya çalışıldığını söyleyen Avcı, devletlerin suçların önlenmesi için düzenlenmeler yapması gerektiğine vurgu yaptı. Bu düzenlemenin de kripto para alıp satan borsalara veya alım satım yapılan diğer kuruluşlara lisans getirme, MASAK vb. kara parayla mücadele kurumları aracılığıyla çeşitli kurallar getirerek yaptığını söyledi.

Diğer bir müdahale nedeninin yatırımcı ve tüketiciyi korumak olduğunu açıkladı. Bu anlamda küçük yatırımcı ve tüketicinin de devletlerin çeşitli düzenlemelerinden korunmaya muhtaç olduğunu ve korunduğunu söyledi. Özellikle küçük yatırımcıların hızlı değer artışı ve azalışından dolayı zarar görebildiğini; bu noktada devletlerin bu kişilerin korunması için önceden bilgilendirilmesini, risklerin farkına varmasını, gerekirse yasaklamasının sağlamamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Üçüncü nedeni devletlerin geliriyle ilgili olan vergi konusu olduğunu söyledi. Para ekonomisinde vergiyi almanın bankalar aracıyla kolay olduğunu, kripto ekonomisinde devletlerin bu gelirinden mahrum kalabileceğini ifade etti. Devletlerin vergiden mahrum kalmamak için bir müdahale aracı olarak kripto paralara düzenleme getirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.