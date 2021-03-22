Devlette Önü Açık Meslekler Hangileridir? - Son Dakika

Devlette Önü Açık Meslekler Hangileridir?

22.03.2021 13:09
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Kamu kurumlarında gelecek vaat eden meslekler nelerdir?

Hangi mesleklerin önü daha açık? Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan mesleklere nasıl girilmektedir? Kamu kurumlarında bulunan ve önü açık olan meslekler hangileridir?

Kamu Kurumlarında Kaç Tip Meslek Vardır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen adayların girebilecekleri temelde iki tip meslek bulunmaktadır. Bu meslekleri a grubu kariyer meslekleri ve b grubu memurluklar olarak gruplandırabiliriz. Bu gruplandırmaya göre isminden de anlaşılabileceği gibi a grubu kariyer meslekler kamu kurum ve kuruluşlarında geleceği daha parlak olan mesleklerdir. A Grubu kariyer mesleklere giren adaylar gerek meslek için gerekse bürokrasi alanında ilerleme imkanına sahip olmaktadır. Bununla birlikte adayların bazı mesleklerden özel sektöre geçiş imkanı da daha yüksek olmaktadır. Bu kriterlere göre kamu kurumlarında yer alan meslekleri önlerinin açık olması açısından çalışmamızda değerlendireceğiz.

Kamu Kurumlarında A Grubu Kariyer Meslekler Nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan ve A Grubu kariyer meslek olarak değerlendirilen meslekler Uzman Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Denetçi Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük meslekleridir. Bunlarla birlikte Kaymakam Adaylığı, Adli ya da İdari Hakimlik meslekleri de A Grubu kariyer meslekler kapsamında değerlendirilmektedir.

Kamu Kurumlarında Yer Alan Kariyer Mesleklere Nasıl Girilmektedir?

Kamu kurumlarında yer alan ve unvanlarını yukarıda belirtmiş olduğumuz kariyer mesleklere girmek isteyen adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavının A Grubu oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Adayların bu oturumda elde edecekleri KPSS P1 - KPSS P48 puan türleri arasında yer alan puan türleri kamu kurumlarının kariyer mesleklere alım için yayımlamış oldukları ilanlara başvuru imkanı sunmaktadır.

Kariyer mesleklere giriş için asli kaide KPSS A Grubu puanlarını elde etmek olsa da bazı mesleklere girişte kurumlar KPSS puanı istememekte ve kendi sınavını gerçekleştirerek başarılı adayları tespit etmektedir. Kaymakam Adaylığı, Hakimlik, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı gibi kadrolara girişler buna örnek olarak belirtilebilir.

Devlette Gelecek Vaat Eden Meslekler Nelerdir? Kamuda Önü Açık Meslek Grupları Hangileridir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kariyer meslekler çalışmamızda da belirttiğimiz üzere kariyer imkanları daha yüksek olan mesleklerdir. Bu mesleklerde meslek içi ilerleme imkanı öncelikli imkandır. Mesela Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine yardımcı olarak başlayan bir meslek mensubu ilerleyen dönemde Başmüfettişlik unvanına kadar yükselebilmektedir. Bununla birlikte kıdem ve deneyim kazandıkça Müfettiş Yardımcıları bürokratik görevlerde de yer alabilmektedirler.

Müfettiş unvanı ile görevli olan meslek mensupları kamu içerisinde ilerleme imkanının yanında alanlarında özel sektörde de iş imkanlarına sahip olabilmektedirler. Örneğin Vergi Müfettişleri meslekte belirli bir süre geçirdikten sonra Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini ifa edebilecekleri belgelendirmelere başvuru imkanına sahip olmaktadırlar.

Kamu kurumlarında bir diğer önü açık meslek grubu da üç büyükler olarak nitelendirilen, Hakimlik, Kaymakamlık ve Sayıştay Denetçiliği meslekleridir. Bu meslekler kamu meslekleri içerisinde en prestijli meslekler olarak görülmektedirler. Bu meslekleri ifa eden meslek mensuplarının gerek kendi kurumları içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarında idari görevler alma imkanları oldukça fazladır.

Hakimlik mesleğinde olan meslek mensupları yüksek yargı mensubiyeti gibi yüksek kariyer olanaklarına sahip olabilirler. İçişleri Bakanlığı bürokratlarının ciddi bir kısmı Kaymakamlık mesleği kökenlilerden tercih edilmektedir. Ayrıca kamunun en yüksek profilli teftiş kurullarından olan Mülkiye Teftiş Kurulu mensupları da yine mülki idare kökenli meslek mensuplarından oluşmaktadır. Sayıştay Denetçiliği mesleğinde de yine kurumsal olarak benzer bir kariyer çizgisine sahip olunması mümkün olmaktadır.

Bunların yanında Kontrolör ve Denetçilik mesleklerinde bulunan meslek mensuplarının da tıpkı Müfettişler gibi kurumlarında ve uzmanlaşılan alana bağlı olarak özel sektörde ilerleme imkanları bulunmaktadır.

Tüm bu meslekler ve diğer meslek grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için tercihiniyap.net sitesini ziyaret edebilirsiniz

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Kaynak: SonDakika.com

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