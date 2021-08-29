Devletten balıkçılara deniz salyası desteği - Son Dakika

Marmara Denizinde deniz salyasıyla mücadele eden balıkçıların 2 kat destekleme alacağı haberi balıkçılara
2 bayram ettirecek. Hem destek alacaklar hem de sezon başlayacak..
Resmi gazetede yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığından geleneksel
kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde 2020-2021'de balıkçılara yönelik yapılacak olan desteklere yönelik esaslar açıklandı.
Karar çerçevesinde Marmara Denizi çevresinde bulunan illerdeki balıkçılara
yönelik açılan geçici madde ile deniz salyası ile mücadele eden illere
desteklemelerin 2 kat ödeneceği açıklandı.
Balıkçılar, haberi duyunca çok sevindi.
Kaynak: İHA
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