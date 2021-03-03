Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar - Son Dakika

Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar

03.03.2021 08:12

Kırıkkale'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi yoğun talep gördü.

Kırıkkale'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi yoğun talep gördü.

Kırıkkale Valiliği'nin öncülüğünde, hayvancılığın geliştirilmesi, yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" yoğun ilgi gördü. Projeye merkez ve ilçelerden toplam 703 çiftçi başvuru yaptı. Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yetiştiricilik yapan Cemal Gündoğdu, projeden faydalanarak aldığı 50 adet koyunu sürüsüne kattı.

Projeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilerin koyunları almaya başladıklarını belirten Vali Yunus Sezer, şu ana kadar 703 çiftçinin başvuru yaptığını söyledi.

"Çiftçilerimizde koyunlarımızı almaya başladılar"

Sezer, "Bugün ilimiz açısından çok sevindirici bir projenin çıktılarını görmek için geldik. Bundan 3 ay önce Ziraat Bankası Genel Müdürlüğümüzün öncülük ettiği ilde de valiliğimizin koordinesinde Tarım İl Müdürlüğümüzün takip ettiği 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Bedenim Var' projemizin gerçekleştiği alanları görmek için geldik. Proje çok güzel bir proje ve ilimizde de bu projeye karşı çok büyük bir talep var. Şu ana kadar 703 çiftçimizin başvuru var. Bu başvurular değerlendiriliyor. Bir taraftan da projeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilerimizde koyunlarımızı almaya başladılar" dedi.

"Elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz"

Küçükbaş hayvan sayısını 200 bine tamamlamak istediklerini anlatan Sezer, "Bugün de Bahşılı ilçemizde çiftçimizle beraberiz. Koyunlarını almış. İnşallah ilimize hayırlı olur. Küçükbaş hayvancılığı seven bir il Kırıkkale. Hedefimiz şu anda 145 bin küçük havyan. Bunu 200 bine tamamlamak. Önümüzde de 5 yıllık bir süre var. Başvuru yapan 703 kişiyi yararlandırmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Önümüzdeki sene de bu aynı şekilde devam edecek bu proje. Çiftçilerimiz de çok memnun imkanları da çok iyi kredi imkanları da iyi hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

"İlimize gelmiş en büyük bürokratsınız

Çiftçi Cemal Gündoğdu ise "Yardımcı olduğunuz bu projeden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle şeyler çalışarak olunuyor. Yardımlaşarak olunuyor. Bu yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İlimize gelmiş en büyük bürokratsınız. Vardığımızda kapısı açılan bir vali ve projelerde faydanız var. Bunu gördük ve yaşadık. Bundan dolayı çok memnunuz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar
Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar
Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar
Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar
Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar
Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar
Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar
Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar
Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar

Cemal Gündoğdu, Kırıkkale, Bahşılı, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devletten köylüye tam destek: Proje sayesinde 'sürü' sahibi oluyorlar - Son Dakika Ekonomi


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