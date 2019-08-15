Son Dakika Haberleri: Devran Çağlar hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Devran Çağlar hayatını kaybetti

1 saat önce

Ses sanatçısı Devran Çağlar, kaldığı rezidansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Devran Çağlar hayatını kaybetti, System.String[]
Ses sanatçısı Devran Çağlar, kaldığı rezidansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1990'lı yılların ünlü ses sanatçılarından Devran Çağlar, Maltepe'de kaldığı rezidansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahne aldığı mekanın sahibi, bu akşam sahneye çıkacak olan Çağlar'ı telefonla aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine sanatçının Maltepe Altayçeşme Mahallesi'ndeki rezidansına gidilerek görevlilerle birlikte kapısı açıldı. Kapının açılması üzerine 56 yaşındaki sanatçının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Devran Çağlar'ın Maltepe'de son olarak sahne aldığı mekanda tam 1 hafta önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Albümleri, filmleri ve yaşam tarzıyla adından söz ettiren sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. - İSTANBUL
Kalp Krizi, Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:06 Kaynak: İHA
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