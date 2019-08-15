DEVRAN ÇAĞLAR'IN CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
48 dakika önce
Murat KORKMAZ/ istanbul DHAÜnlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:07 Kaynak: DHA
Murat KORKMAZ/ istanbul DHA
Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe
'de bir rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar (56) ismiye biline şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Savcının incelemelerinin ardında Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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Binadan görüntüler
Polisin görüntüsü
Cenaze aracının görüntüsü
detaylar
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