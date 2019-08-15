Devran Çağlar'ın cenazesi Adli Tıp'a gönderildi
1 saat önce
ÜNLÜ şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
ÜNLÜ şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe
'de bir rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar (56) ismiye biline şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Savcının incelemelerinin ardında Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
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