Son Dakika Haberleri: Devran Çağlar'ın cenazesi Adli Tıp'a gönderildi
Son Dakika Güncel Haber

Devran Çağlar'ın cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

1 saat önce

ÜNLÜ şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.

Devran Çağlar'ın cenazesi Adli Tıp'a gönderildi, System.String[]
ÜNLÜ şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar (56) ismiye biline şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Savcının incelemelerinin ardında Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8 yaralı Tartıştığı dini nikahlı eşini, babasını ve engel olmak isteyen köy muhtarını öldürdü Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 00:36:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devran Çağlar'ın cenazesi Adli Tıp'a gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]