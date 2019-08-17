Devran Çağlar olarak bilinen şarkıcının cenazesi defnedildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Devran Çağlar olarak bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Devran Çağlar olarak bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Dağlar (56) için İçmeler Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de tören düzenlendi.

Törene Dağlar'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Anne Mihriban, tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Dağlar'ın cenazesi daha sonra İçmeler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazenin, Dağlar'ın kız kardeşlerinin Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde yaşadığı için buraya defnedildiği öğrenildi.

Devran Çağlar olarak bilinen şarkıcı, 15 Ağustos'ta İstanbul Maltepe'deki rezidansında ölü bulunmuştu.

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