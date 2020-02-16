Devre arası saha dışı, 75. dakikada da saha içi karıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Devre arası saha dışı, 75. dakikada da saha içi karıştı - Son Dakika Spor

Devre arası saha dışı, 75. dakikada da saha içi karıştı

7 saat önce

Bilecik'te gergin başlayan maçın devre arasında market önünde denk gelen iki takım taraftarları birbirine girdi.

Devre arası saha dışı, 75. dakikada da saha içi karıştı, System.String[]

Bilecik'te gergin başlayan maçın devre arasında market önünde denk gelen iki takım taraftarları birbirine girdi. Ardından mücadele 75. dakikada çıkan olaylar nedeniyle 5 dakika durdu.


Bilecik 1. Amatör Lig'de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maça iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterirken, mücadele öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında gerginlikler olurken, ilk yarı 0-0 sonuçlandı.


Devre arası taraftarlar dışarı salınınca olanlar oldu


Devre arasında emniyetin deplasman takımı 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarlarının stat dışına çıkmasına izin verirken, o bölgede bulunan markete Bilecikspor taraftarın da gitmesi neticesinde iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. İki takım taraftarları burada ellerine ne geçirirse birbirlerine atarken, taşlar kasalar havada uçuştu. Emniyet güçleri takviye isteyerek olayları yatıştırırken, bazı taraftar gözaltına alındı.


Maç, 75. dakikada çıkan olaylar nedeniyle 5 dakika durdu


Bu olaylar sonrası maçın ikinci yarısı başlarken, maçın 70'inci dakikasında Bilecikspor, Adem Can Başaran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Bilecikspor kalesi arkasında ısınan Bileciksporlu futbolular ile 1308 Osmaneli Belediyesporlu oyuncular arasında sözlü sataşma oldu. Bunun gören bir 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak, ısınan Bilecikspor futbolcuları ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, 1308 Osmaneli Belediyesporlu bazı taraftar da sahaya girdi ve olaylar büyüdü. Kavgaya 22 futbolcuda dahil olunca oyun durdu. Maçın orta hakemi yaklaşık 5 dakika süren olayları yardımcıları yanına çağırarak seyrederken, olaylar sonunda Bileciksporlu futbolcu Yasin Eroğlu ve 1308 Osmaneli Belediyesporlu yedek kulübesinden 1 oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti. 90 dakika sonunda Bilecikspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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