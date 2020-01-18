Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim? - Son Dakika
Son Dakika Spor Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim? - Son Dakika Spor

Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim?

6 saat önce

Devre arası transfer döneminde Süper Lig takımları kadrolarına birçok takviye yaptı.

Devre arasında yapılan en iyi transfer sizce kim?, System.String[]

Devre arası transfer döneminde Süper Lig takımları kadrolarına birçok takviye yaptı. Biz de 10 transferi seçtik ve en iyisi kim diye sizlere sorduk. 10 seçenekten en fazla 3 şıkkı seçebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:36 
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