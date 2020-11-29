Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı - Son Dakika

Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı

29.11.2020 20:01

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4. hakeme tepki göstererek "Benim atağımı niye kesiyorsun" dedi. Mert Hakan Yandaş'ın da gelmesinin ardından saha kenarı karıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlarken siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dördüncü hakeme tepki gösterdi.

İlk yarının son bölümlerinde maçın hakemine tepki gösteren Yalçın, sarı kartla cezalandırılırken ilk yarının bitmesinin ardından Sergen Yalçın soluğu 4. hakemin yanında aldı. İlk yarıda Pelkas'ın sarı kart gördüğü pozisyonda Yalçın, pozisyonun avantaja bırakılmaması nedeniyle tepki gösterirken bu pozisyonu hatırlatarak "Benim atağımı niye kesiyorsun" tepkisi gösterdi.

MERT HAKAN KONUYA DAHİL OLDU, ORTALIK KARIŞTI

Yalçın'ın tepkisinin ardından Beşiktaş'ın teknik ekibinden bir isim daha aynı şekilde tepki gösterirken Fenerbahçe Kulübesi'nden Mert Hakan Yandaş 4. hakemin yanına gelip konuya dahil oldu. Bunun üzerine Beşiktaş teknik ekibinden bir isim Mert Hakan Yandaş'a "Sana ne oluyor" deyince ortalık karıştı.

Yedek kulübeleri her iki tarafı da sakinleştirirken taraflar soyunma odasına gergin şekilde girdi.

Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı
Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı

Mert Hakan Yandaş, Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi İsrailli yetkiliden Fahrizade suikastıyla ilgili kriz çıkaracak sözler: Dünya bize teşekkür etmeli Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti
Derbide sakatlanan Diego Perotti oyuna devam edemedi Derbide sakatlanan Diego Perotti oyuna devam edemedi         
19:54
Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti         
19:43
Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü         
19:23
Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı         
19:07
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki oğlunun öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki oğlunun öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi         
18:24
Dev derbide kırmızı kart sonrası bir gol daha! Top, 4. kez ağlarla buluştu Dev derbide kırmızı kart sonrası bir gol daha! Top, 4. kez ağlarla buluştu         
17:51
Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti         
16:33
Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı         
16:16
Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi         
16:04
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 20:21:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei