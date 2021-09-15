Üye Girişi
Devre bitti, tribünler takımı çağırdı! - Son Dakika

Devre bitti, tribünler takımı çağırdı!

15.09.2021 20:42
Devre bitti, tribünler takımı çağırdı!, System.String[]

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, devrenin bitimiyle birlikte taraftarlar, siyah-beyazlı oyuncuları tribünlere çağırdı.

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken, devrenin bitimiyle birlikte taraftarlar, siyah-beyazlı oyuncuları tribünlere çağırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını Bellingham ve Haaland'ın attığı gollerle 2-0 geride kapattı. Hakem Mateu Lahoz'un ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar takımı tribünlere çağırdı. Özellikle Pjanic ve Batshuayi gibi yeni transferler durumu anlayamazken, yedek kulübesinin uyarısı sonrasında takıma dahil oldular ve tribünlere giderek taraftarları selamladılar. Bu durum, Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda oynadığı Benfica maçını akıllara getirdi. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde o sezon konuk ettiği Benfica karşısında mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapatmış, daha sonra Cenk Tosun, Quaresma ve Aboubakar'ın golleriyle skoru 3-3'e getirmişti. Bu maç, UEFA'nın 'En iyi geri dönüşler' listesinde tarihteki en iyi 10 maçtan birisi olarak gösterilmişti. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Devre bitti, tribünler takımı çağırdı! - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu 20:33 Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu 20:13 WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik 20:00 Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik
Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım 19:24 Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 18:31 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi 17:13 Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı 16:51 Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:31 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor         
20:14
Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı         
20:05
Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor         
19:47
Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler         
18:32
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı         
16:59
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 20:56:23. #1.11#
SON DAKİKA: Devre bitti, tribünler takımı çağırdı! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement