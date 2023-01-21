Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı - Son Dakika
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Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı

21.01.2023 16:47
Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı

Aydın merkezli 29 ilde jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanan 30 kişi arasında, İzmir Barosu'na kayıtlı bir avukatın da olduğu ortaya çıktı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi.

342 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin 'reklamasyon' adı altında devre mülklerini daha yüksek fiyatla zengin yabancılara pazarlayacaklarını ve anlaşmalı avukatlarıyla gerektiğinde dava yoluyla yüksek oranda iptal iade bedelleri alarak mağdur olmalarını önleyeceklerini söyleyerek ikna ettikleri 212 devre mülk sahibinden, 50 bin ile 600 bin lira arasında para toplayarak dolandırdıkları belirlendi. Toplam 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı

104 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de önceki gün jandarmaya gelip, teslim olmasıyla gözaltı sayısı 106 oldu.

Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı

TUTUKLANAN 30 KİŞİ ARASINDA BİR AVUKAT VAR

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si, ertesi gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si de serbest bırakıldı. Diğer 54 şüpheli de 17 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı, 30'a yükseldi. Diğer 44 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan 30 kişi arasında, İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar'ın da olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • suna genç: kadının ınstagrama baktım yaşam tarzına para yetiştirmek imkansız ancak böyle yapmalıydı:)) Cevap Yaz 63 3 Yayından Kaldır
  • suna genç: yaşam tarzı zaten yolsuzlukla kazandığını ispat ediyor bu ülke de lüks yaşam sahiplerine özel birim kurulup varlıkları ve edinme şekli ile ödedikleri vergi miktarı didik didik edilmeli. sanatçılar , tv ciler gazeteciler, sosyal medya ünlülerinin kaçırdığı vergi ile ülkede fakir kalmaz Cevap Yaz 97 4 Yayından Kaldır
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı - Son Dakika

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