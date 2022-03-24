'Devre mülklerinizi elden çıkaralım' diyerek vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi - Son Dakika

'Devre mülklerinizi elden çıkaralım' diyerek vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 136 gözaltı

İZMİR - Termal devre mülk alan vatandaşları arayarak, aldıkları devre mülklerinin sorunlu olduğunu ve elden çıkarmak istemeleri halinde kendilerine yardımcı olacaklarını söyleyerek vatandaşları dolandıran şebekeye İzmir merkezli iki ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, İzmir ve İstanbul'da toplam 136 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce termal devre mülk alan vatandaşları aradıkları ve vatandaşlara aldıkları devre mülklerin sorunlu olduğunu ve elden çıkarmak istemeleri halinde kendilerine yardımcı olacaklarını, yüklü miktarda para kazanabileceğini söyleyen şüphelilerin, vatandaşları İzmir Bayraklı'da bulunan bir ofise çağırdıklarını tespit ederek konu hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, daha önce devre mülk alan ve hiç faydalanamayan ya da kısmi faydalanan vatandaşların da devre mülkleri elden çıkarmak için ofise gittikleri belirlendi. Ekipler, ofiste birden fazla çalışanın vatandaşların kafalarını karıştırarak, telefonlarından internet bankacılığı aracılığı ile de kredi çektirerek şirket hesaplarına havale işlemleri yaptıkları belirlendi.

20 vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandırmışlar

Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin bu yöntemle mağdurlara sözde satış sözleşmesi imzalattıkları, devre mülkünü satacağı ve çekilen krediden fazla para alacağı ümidi ile mağdurların evrakları okumadan imzaladığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 20 vatandaşın yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırıldığı belirlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

136 kişi yakalandı

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kamu kurumları ve özel şirketlerle yazışmalar yapılıp, bilgi ve belgeler toplanarak şüphelilerin hesap hareketleri incelendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Mart tarihinde İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İzmir'de 31, İstanbul'da 105 kişi olmak üzere toplam 136 şüpheliyi gözaltına aldı.

43 şüphelinin işlemleri sürüyor

İzmir'de gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si ve İstanbul'da gözaltına alınan 105 kişiden 76'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. İstanbul'dan İzmir'e getirilen 29 şüpheli ile birlikte toplam43 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.