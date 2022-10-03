'DEVRE MÜLKÜNÜZÜ ALACAĞIZ' DİYEREK 2 KIZ KARDEŞİ DOLANDIRDILAR - Son Dakika
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'DEVRE MÜLKÜNÜZÜ ALACAĞIZ' DİYEREK 2 KIZ KARDEŞİ DOLANDIRDILAR

03.10.2022 19:18

BURSA'da yaşayan R.Ç. (67) ile A.Ç. (59) isimli kız kardeşler, kendilerini emlakçı olarak tanıtan ve Yalova'daki devre mülklerini satın almak istediklerini söyleyen 1'i kadın 4 kişi tarafından dolandırıldı.

BURSA'da yaşayan R.Ç. (67) ile A.Ç. (59) isimli kız kardeşler, kendilerini emlakçı olarak tanıtan ve Yalova'daki devre mülklerini satın almak istediklerini söyleyen 1'i kadın 4 kişi tarafından dolandırıldı. İki kardeşe 'satış işlemlerinizi için dosya masrafınız' olacak diyerek bankadan kredi çektirip, 134 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Eylül'de Mudanya ilçesinde meydana geldi. Yalova'daki devre mülk termal otellerde hak sahibi olan müşterilerin bilgilerini alan ve daha önce devre mülk satışı yapan gayrimenkul firmalarında çalışıp istifa eden M.A. (23), U.A. (23), H.Ş. (20) ile Ö.O. (21) isimli şüpheliler, listeden isimlerine ulaştıkları R.Ç. ve A.Ç. isimli kardeşleri telefonla aradı. Şüpheliler, kardeşlerin Yalova'daki devre mülklerini almak istediklerini belirterek, kendileriyle Mudanya'da buluştu. Satış için ikna ettikleri kardeşlere, işlemi masrafı adı altında bankadan 134 bin lira kredi çektirerek alan şüpheliler, bir daha ortada gözükmedi. Noter işlemleri için telefonla aradıkları şüphelilere ulaşamayan kardeşler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere kiraladıkları araç üzerinden ulaştı. Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde kaldıkları otelde yakalanan M.A. U.A. H.Ş. ile Ö.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mudanya, Yalova, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'DEVRE MÜLKÜNÜZÜ ALACAĞIZ' DİYEREK 2 KIZ KARDEŞİ DOLANDIRDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'DEVRE MÜLKÜNÜZÜ ALACAĞIZ' DİYEREK 2 KIZ KARDEŞİ DOLANDIRDILAR - Son Dakika
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