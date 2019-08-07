Son Dakika Haberleri: Devredilen hastanede yatan hasta kabulüne başlandı
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Devredilen hastanede yatan hasta kabulüne başlandı

50 dakika önce

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılarak Sağlık Bakanlığına devredildikten sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası olarak kullanılan binada, acil ve yatan hasta servisi hizmeti başlatıldı.

Devredilen hastanede yatan hasta kabulüne başlandı, System.String[]
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılarak Sağlık Bakanlığına devredildikten sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası olarak kullanılan binada, acil ve yatan hasta servisi hizmeti başlatıldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastanede incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı.
Servisleri dolaşıp, hastalarla sohbet eden Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, devir işlemlerinin ardından poliklinik hizmeti verilen hastanede acil ve yatan hasta kabulüne başladıklarını söyledi.
Çelik, 3 yıldır kapsamlı hizmet verilemeyen ek binanın, yataklı servisin açılmasıyla daha aktif hale getirildiğini belirterek, desteklerinden dolayı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na teşekkür etti.
Hastanenin hasta potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:
"Son birkaç aydır ek binamız daha aktif hale getirildi. Hastanemizi yataklı servise de açtık. 5 gün önce FTR servisimizi açtık. Toplamda 10 poliklinik hizmetimiz var ve acil servisimiz şu an aktif durumda. Daha modern hale getirmeye çalışıyoruz. 3 yıldır aktif olarak kullanılamayan hastanemizi eski ihtişamına kavuşturacağız. Benzer hastanelerle karşılaştırdığımızda yaklaşık 50 hekim eksiğimiz var. Bunu da Sağlık Bakanlığı nezdinde gidermeye çalışacağız."
Hastanenin yataklı servisinin hizmete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:23 Kaynak: AA
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