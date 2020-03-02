Devrek Atatürk Ortaokulundan dayanışma etkinliği - Son Dakika
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Devrek Atatürk Ortaokulundan dayanışma etkinliği

6 saat önce

Devrek'te Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği yardım ve dayanışma etkinliğine vatandaşlardan destek yağdıZonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği dayanışma etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek Atatürk Ortaokulundan dayanışma etkinliği, System.String[]

Devrek'te Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği yardım ve dayanışma etkinliğine vatandaşlardan destek yağdı


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği dayanışma etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Eski Anaokulu önünde düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya gelirken, maddi anlamda da destek yağdı. Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Kalaycı," Burada davetlilerimizin destekleri ile elde edilecek gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:32 Kaynak: İHA
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