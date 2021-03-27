Devrek Belediye Başkanı Bozkurt kandil simidi dağıttı - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanı Bozkurt kandil simidi dağıttı
27.03.2021 15:56
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunduCumhuriyet Alanında kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelen ve onlara kandil simidi ikram eden başkan Bozkurt," Malumunuz Ramazan ayının müjdecisi olan üç ayların içinde bulunuyoruz.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu
Cumhuriyet Alanında kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelen ve onlara kandil simidi ikram eden başkan Bozkurt," Malumunuz Ramazan ayının müjdecisi olan üç ayların içinde bulunuyoruz. Bu mübarek aylar içerisinde yer alan Berat Kandilini inşallah bu akşam hep birlikte idrak edeceğiz. Kandil nedeniyle vatandaşlarımızla gündüzden bir araya gelerek belediyemizin ikramı olan kandil simitlerini hep birlikte paylaşalım istedik. Şimdiden Devrekli vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK
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