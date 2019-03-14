Devrek Belediyesi Ağaçlandırma Çalışmaları

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ilçenin muhtelif bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ilçenin muhtelif bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.



Semerci, yaptığı yazılı açıklamada, Devrek- Zonguldak, Devrek-Ankara kara yolunda sıcak asfalt yol yapımı sırasında 15-20 ağacın zorunlu olarak söküldüğünü anımsattı.



Orman Genel Müdürlüğü Lüleburgaz Fidanlığı'ndan bin 200, Hendek Fidanlığı'ndan 400, İzmir Torbalı Fidanlığı'ndan 700, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 100 ağaç olmak üzere toplamda 2 bin 500 ağacın belediyelerine bedelsiz olarak temin edildiğini ifade eden Semerci, şunları kaydetti:



"Girişimlerimiz sonucu bedelsiz olarak temin ettiğimiz ağaçları ilçemizin muhtelif yerlerine dikme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarımız şu anda Kordonboyu mevkisinden Uzunçay istikametine doğru sürüyor. Çalışmalarımız, park ve bahçeler ile muhtelif yerlerde aralıksız devam edecek. Belediyemiz tarafından ayrıca süs bitkisi üretim serası kuruldu. Serada yapılan çalışmalar sonucu ilk süs bitkileri yetiştirilirken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Serada yetişen süs bitkileri daha sonra ilçemizin muhtelif yerlerine dikilecek. Devrek tarihinde görülmemiş ağaçlandırma çalışması yapmanın mutluluğu içerisindeyiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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