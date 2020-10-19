Devrek Belediyesi bilgisayar ve tablet dağıtımına başladı - Son Dakika

Devrek Belediyesi bilgisayar ve tablet dağıtımına başladı

19.10.2020 11:53
Devrek Belediyesi bilgisayar ve tablet dağıtımına başladı, System.String[]

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen "Elini Uzat / Uzakta Kalmasınlar" kampanyasının sona ermesiyle birlikte toplanan bilgisayar ve tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen "Elini Uzat/ Uzakta Kalmasınlar" kampanyasının sona ermesiyle birlikte toplanan bilgisayar ve tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Kampanyaya 240 kişi müracaatta bulundu. Devrek Belediyesinin oluşturduğu komisyon üyeleri şehir merkezindeki mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak gerçekten ihtiyaç sahibi olan 156 aileyi belirledi. Tablet ve bilgisayarların öğrencilere ulaştırılması işlemine de bugün Ağalar, Karşıyaka ve Eski Mahalle mahallelerinden başladı. Cihazlar Devrek Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından bizzat ailelere ulaştırılıyor.

Yeni ve İsmetpaşa Mahallelerindeki çocukların bilgisayarları da yarın (Salı günü) teslim edilecek. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Kampanyamıza gerek bilgisayar gerekse tablet vererek destek olan tüm duyarlı insanlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan çocuklarımızın EBA sistemine girebilmeleri amacıyla başlattığımız bilgisayar, tablet kampanyamız hedefine ulaştı. Her bir bilgisayar, tablet aydınlığa açılan bir kapıdır. Bunun için, geleceğimiz olan çocuklarımıza bilgisayar ve tabletlerini sunmaya başladık. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek Belediyesi bilgisayar ve tablet dağıtımına başladı
Devrek Belediyesi bilgisayar ve tablet dağıtımına başladı
Devrek Belediyesi bilgisayar ve tablet dağıtımına başladı

Karşıyaka, Tablet, Devrek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrek Belediyesi bilgisayar ve tablet dağıtımına başladı - Son Dakika

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