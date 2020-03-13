Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı - Son Dakika

Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı

6 saat önce

Devrek Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı, System.String[]

Devrek Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.


Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından ilçe ve sokakları ile bazı kurum ve kuruluşlarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Malum dünyanın birçok yerinde " Korona Virüsü" adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Yurdumuzda şu ana kadar iki vaka görüldüğü yetkili mercilerce kamuoyuna bildirilmiştir. Bizde Devrek Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde tedbir amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarına hız kazandırdık. Ekiplerimiz daha çok vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada olduğu terminaller, okullar, adliye, sağlı kuruluşları ile bir çok alanda hijyen çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu - ZONGULDAK

Selçuk Çetin, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
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