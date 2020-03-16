Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Devrek Belediyesi "Koronavirüsü" nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.



Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından ilçe ve sokakları ile bazı kurum ve kuruluşlarda dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Malum dünyanın birçok yerinde " Koronavirüsü" adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Yurdumuzda şu ana kadar vakalar yüksek olmasa da alınması gereken önlemeler kaçınılmaz bir hal almıştır. Bizde Devrek Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde tedbir amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarına hız kazandırdık. Ekiplerimiz daha çok vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada olduğu terminaller, okullar, adliye, sağlı kuruluşları ile bir çok alanda hijyen çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu - ZONGULDAK