Devrek Belediyesi Dönem Başı Meclis Toplantısı Yapıldı

Devrek Belediyesinden Dönem Başı Meclis Toplantısında vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesinden Dönem Başı Meclis Toplantısında vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.



31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde Devrek Belediye Başkanı seçilen Çetin Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi Dönem Başı Meclis Toplantısı halka açık olarak gerçekleştirildi. Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı aynı zamanda da dışarıda dev ekrandan canlı olarak vatandaşların konuya hakim olmaları sağlandı.



10 gündem maddesinden oluşan gündem oturum saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla okunmasıyla başladı. Yapılan yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşüldü. İlk olarak Meclis Başkanlık Divanına üye seçimi ile başlanırken, Meclis İhtisas Komisyonuna üye seçimi, Encümene üye seçimi, İl Özel İdareler ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliğinde görev almak üzere bir asil, bir yedek üye seçimi, Batı Karadeniz Kalkınma Birliğinde görev almak üzere iki asil, iki yedek üye seçimi, Zonguldak Turizm Altyapı Hizmetleri Birliğinde görev almak üzere bir asil, bir yedek üye seçimi, Belediye Başkanının 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi, Belediyenin 2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması ve Tarihi Kentler Birliğinde görev almak üzere bir asil, bir yedek üyenin seçilmesinden sonra toplantı sona ererken, AK Parti Meclis Üyeleri tarafından başkanlığa verilen önergede geçmiş 10 yılın hesabının incelenmesi için müfettiş talebinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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