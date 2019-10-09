Son Dakika Haberleri: Devrek Belediyesi hatalı parkları mercek altına aldı
Son Dakika Güncel Devrek Belediyesi hatalı parkları mercek altına aldı

Devrek Belediyesi hatalı parkları mercek altına aldı

47 dakika önce

Devrek Belediye Encümeni, usulsüz kaldırım işgal eden araçlara 320 TL para cezası uyguladı.

Devrek Belediyesi hatalı parkları mercek altına aldı, System.String[]

Devrek Belediye Encümeni, usulsüz kaldırım işgal eden araçlara 320 TL para cezası uyguladı.


Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, son bir ay içerisinde yaklaşık 75 aracın usulsüz kaldırım işgal ettiğine yönelik tespitleri ve hazırladıkları tutanaklar, Belediye Encümeninde görüşülerek karara bağlandı. Kaldırıma park edilen araçlara 320 TL para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Devrek Belediyesi'ne ait iki otoparkın toplamda 500 araç kapasitesi olduğunu ve ilk bir saatin ücretsiz olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Çetin Bozkurt "Otoparklarımızın ilk bir saati ücretsiz. Şehir merkezindeki otopark ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahibiz. Otoparklarda yeterince boş alanımız mevcutken yol kenarına, yaya geçidine, kaldırıma ve park yasağı bulunan alanlara araç park edilmesi can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmekte. Ayrıca trafik akışına engel olmakta. Bizim amacımız ceza yazmak değil, herkesin kurallara uymasını sağlayarak yaya ve araç trafiğini kontrol altında tutmak. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Araç sürücülerinin cezai müeyyide ile karşılaşmaması için kurallara uymalarını ve ihtiyaç halinde Belediyemizin otopark hizmetinden istifade etmelerini öneriyorum" dedi. - ZONGULDAK

Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEB'den emeklilere 1000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut hakkında suç duyurusu 4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek Belediyesi hatalı parkları mercek altına aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]