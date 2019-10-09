Devrek Belediyesi hatalı parkları mercek altına aldı

Devrek Belediye Encümeni, usulsüz kaldırım işgal eden araçlara 320 TL para cezası uyguladı.



Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, son bir ay içerisinde yaklaşık 75 aracın usulsüz kaldırım işgal ettiğine yönelik tespitleri ve hazırladıkları tutanaklar, Belediye Encümeninde görüşülerek karara bağlandı. Kaldırıma park edilen araçlara 320 TL para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Devrek Belediyesi'ne ait iki otoparkın toplamda 500 araç kapasitesi olduğunu ve ilk bir saatin ücretsiz olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Çetin Bozkurt "Otoparklarımızın ilk bir saati ücretsiz. Şehir merkezindeki otopark ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahibiz. Otoparklarda yeterince boş alanımız mevcutken yol kenarına, yaya geçidine, kaldırıma ve park yasağı bulunan alanlara araç park edilmesi can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmekte. Ayrıca trafik akışına engel olmakta. Bizim amacımız ceza yazmak değil, herkesin kurallara uymasını sağlayarak yaya ve araç trafiğini kontrol altında tutmak. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Araç sürücülerinin cezai müeyyide ile karşılaşmaması için kurallara uymalarını ve ihtiyaç halinde Belediyemizin otopark hizmetinden istifade etmelerini öneriyorum" dedi. - ZONGULDAK