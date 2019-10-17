Son Dakika Haberleri: Devrek Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Devrek Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Devrek Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Devrek Belediye meclisi Barış Palanı Harekatına destek için olağanüstü toplandı.

Devrek Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Devrek Belediye meclisi Barış Palanı Harekatına destek için olağanüstü toplandı.


Zonguldak'ın Devrek Belediye meclis üyeleri halen devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Başkan Çetin Bozkurt nezaretinde bir araya geldiler.


Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı vatandaşlara da canlı olarak aktarılarak bilgi sahibi olmaları sağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen olağanüstü toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Belediye meclisi olarak hiçbir şekilde parti ayırımı yapmaksızın halen devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ülkemiz zor dönemlerden geçmektedir. Zor dönemlerden geçerken, özelikle ülkemizin toprak bütünlüğüne kasteden insanlarla Mehmetçiğimiz mücadeleye devam etmektedir. AK Parti grubunun talebi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz ve kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Harekat başladığından bu yana belediye olarak ta gerek sosyal paylaşım ve gerekse basın yayın yoluyla harekatın arkasında olduğumuzu beyan etmiştik ve bu beyanımız da sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Çetin Bozkurt, Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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