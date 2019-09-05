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Devrek Belediyesi'nden meclis toplantısı

3 saat önce

Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesi'nden meclis toplantısı, System.String[]

Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.


Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısı gerek kameralar nezaretinde dışarıda bulunan Devreklilere canlı olarak ve gerekse meclis salonunda vatandaşlara açık olarak gündem maddeleri ele alındı. Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilirken, meclis toplantısına saygı duruşu ile başlandı ve yapılan yoklamanın ardından gündem maddeleri ele alındı.


7 Gündem maddesi ile başlatılan ve Belediye Meclis Toplantı salonunda hayata geçirilen toplantı da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan yaya üst geçidine asansör yapılması konusunun görüşülmesi. İlçenin Yeni Mahalle Vedat Özkan Caddesi 321 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın üzerinde imar palanı değişiklik planının görüşülmesi, Mülkiyeti Hazineye ait olan İsmetpaşa Mahallesi Sazlık Çayı Mevki 452 Ada 2 parsel numaralı taşınmazın numaralı taşınmazın üzerinde imar palanı değişiklik talebinin görüşülmesi, İlçenin Karşıyaka Mahallesi Erenleraltı Mevki 30 Ada 53 ve 54 numaralı taşınmazın üzerindeki değişiklik talebinin görüşülmesi talebinin görüşülmesi talebinin görüşülmesi, Devrek'in Karşıyaka Mahallesi Erenleraltı Mevki 356 Ada 65 ve 70 numaralı parsel taşınmazın üzerinde imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi ve ilçenin İsmetpaşa Mahallesi Hışıroğlı Çay Mevki 101 Ada 838 Parsel nolu taşınmazın üzerinde bulunan imar planı değişiklik konusunun görüşülmesinin ardından Eylül ayı toplantısı sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:03 Kaynak: İHA
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