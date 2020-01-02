Devrek Belediyesi'nden yılın ilk meclis toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek Belediyesi'nden yılın ilk meclis toplantısı - Son Dakika

Devrek Belediyesi'nden yılın ilk meclis toplantısı

6 saat önce

Devrek Belediyesi tarafından 2020 yılının ilk meclis toplantısı üyelerin katılımı ile hayata geçirildi.

Devrek Belediyesi'nden yılın ilk meclis toplantısı, System.String[]

Devrek Belediyesi tarafından 2020 yılının ilk meclis toplantısı üyelerin katılımı ile hayata geçirildi.


Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısının 2020 yılının ilk toplantısında meclis kararları ele alındı.


11 gündem maddesiyle başkan Çetin Bozkurt tarafından açılan toplantıda,


Belediye Meclisinin 2020 yılında görev yapacak Denetim Komisyonuna üye seçimlerinin yapılması, İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Türlü İşler Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İlçenin Yeni Mahalle 104 ada 10 parselde imar planı değişiklik talebinin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi, Devrek Bel İmar İnş. Tur. Sos. Hiz. San. Ltd.Şti.'nin Bankalardan kredi ve teminat kullanabilmesi için alınan Meclis Kararında güncellenme yapılması talebinin görüşülmesi, Belediye Gelir Tarifeleri 2020 yılı cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi, Belediye Meclis üyelerine 2020 yılında ödenecek olan huzur hakkı bedelinin belirlenmesi, Belediyede 2020 yılında çalıştırılacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin ve ücretlerinin belirlenmesi, Belediyede 2020 yılında çalıştırılacak olan Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personelin ve ücretinin belirlenmesi, Belediye Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde görevleri personele 2020 yılında uygulanacak fazla mesai ücretinin görüşülmesi, ilçenin Karşıyaka Mahallesi Çomaklar Caddesi 317 Ada 14 Parsel'de imar planı değişiklik talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Çetin Bozkurt, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
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