Devrek Belediyesi Tarafından Ramazan Ayı Etkinliği
6 saat önce
Devrek Belediyesi tarafından bu yıl hayata ilk kez geçirilen Ramazan ayı etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Devrek
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından bu yıl hayata ilk kez geçirilen Ramazan ayı etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Zonguldak
'ın Devrek İlçesi
Belediyesi tarafından düzenlen" Ramazan Ayı Etkinlikleri" kapsamında hayata geçirilen etkinlikler ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Devrek Cumhuriyet Alanına teravih namazından sonra başlayan programda Devrek Müftülüğü ve Devrek Mevlana
Kardeşliği Grubunun ortaklaşa olarak düzenlediği Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ilahi dinletisi ve semazen gösterileri büyük ilgi toplarken, düzenlenen organizasyondan dolayı vatandaşlar Belediye Başkanı Çetin
Bozkurt'a teşekkür ederlerken, bu tür programlarını devamını diliyoruz talebinde bulundular. - ZONGULDAK
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