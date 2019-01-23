Son Dakika Haberleri: Devrek Belediyesi Üstyapı Yenileme Çalışmaları

Devrek Belediyesi Üstyapı Yenileme Çalışmaları

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda başlatılan üstyapı yenileme çalışmalarıyla ilçeye yeni bir görünüm kazandırıldığı bildirildi.

Devrek Belediyesi Üstyapı Yenileme Çalışmaları, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda başlatılan üstyapı yenileme çalışmalarıyla ilçeye yeni bir görünüm kazandırıldığı bildirildi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak ilçeyi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla ilçeyi şantiyeye çevirdiklerini ifade eden Semerci, şunları kaydetti:

"Altyapısını güvence altına aldığımız cadde ve sokaklarımızın üstyapısını yeniliyoruz. Çalışmalarımız şu anda Yeni Mahalle Mekekler Sokak'ta devam ediyor. Çalışmalarımızda yollarımızın yanı sıra yaya kaldırımlarımızı da yeniden yapıyoruz. 'Halka hizmet Hak'ka hizmettir' anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda temel amacımız, vatandaşlarımızın huzurlu ve modern bir şehirde daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Çalışmalarımız süresince vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyor, gösterdikleri anlayış ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Mustafa Semerci, Zonguldak, Devrek, Yerel, Ekonomi, Güncel
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