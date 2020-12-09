Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

09.12.2020 12:12
Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı, System.String[]

Devrek Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandıDevrek Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında şirket personeli olarak çalışan 215 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Devrek Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Devrek Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında şirket personeli olarak çalışan 215 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile Belediye İş Zonguldak Şubesi Başkanı Osman Karataş arasında bir yıllığına imzalandı. Sözleşmeyle işçi ücretlerine sosyal hak ve yeni kazanımlarla birlikte yaklaşık yüzde 14 oranında zam yapıldı.

Sözleşme 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olacak. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Göreve geldiğimizde sendikal hakları olmayan işçilerimize, sendikal haklarını kazandırarak sendikalı yapmıştık. Bu sözleşme 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine kamu iktisadi teşekküllerine geçişleri yapılan ve şirket personeli olarak çalışan 215 işçimizi kapsıyor. Bu 215 arkadaşımızdan da memnunuz. Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Denetim Kurulu Başkanı Tuncay Ulupınar da Başkan çetin Bozkurt'a teşekkür ettiği konuşmasında, " Başkanımız emekten, emekçiden yana gösterdiği tavrıyla sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini ortaya koymuştur. Kendisine işçi ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu toplu sözleşme işçilerimize, emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Toplu sözleşme 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. - ZONGULDAK

Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı
Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Belediye İş, Zonguldak, Devrek, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika


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