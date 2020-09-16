Devrek Belediyesinden dayanışma kampanyası - Son Dakika

Devrek Belediyesi, "Elini Uzat/ Uzak Kalmasınlar" adlı bir kampanya başlatarak bilgisayarı olmayan gençlerimizin iyi eğitim almalarına yardımcı olacak.

Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte bilgisayarı olmayan eğitim çağındaki çocuklarımızı bilgisayara kavuşturmak amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, vatandaşın elinde bulunan ihtiyaç fazlası sıfır ya da kullanılmış bilgisayarlar alınacak ve bakım onarımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sen de katıl geleceği birlikte kuralım" ilkesiyle yola çıktıklarını ve eğitim çağındaki çocukların bilgisayarsız kalmamaları gerektiğini, söyledi.

Başkan Bozkurt, "Bilindiği gibi ülkemizde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarımız eğitimlerini uzaktan ve bilgisayarlarla alıyorlar. Bizlerde bilgisayarı olmayan ve bu nedenle de uzaktan eğitim programından yararlanamayan öğrencilerimizin bu mağduriyetlerini gidermek amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın 0545 372 0372 numaralı Devrek Watsapp hattımıza başvurarak bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Yani vatandaşlarımızın ellerinde bulunan ihtiyaç fazlası, sıfır, az kullanılmış bilgisayarlarını tutanakla alacağız ve belediyemizin bilişim biriminde tamir ettirip 'sıfır' hale getirdikten sonra en öncelikli kimin ihtiyacı varsa ona vereceğiz. Bu nakdi bağışlar da olabilir. Çocuklarımızın eğitimlerini bizim için çok önemlidir. Saygıdeğer halkımızın kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum. Unutmayalım ki çocuklarımız geleceğimiz, güvencemizdir" diye konuştu. - ZONGULDAK