Devrek Belediyesinden ikinci dezenfektan istasyonu - Son Dakika
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Devrek Belediyesinden ikinci dezenfektan istasyonu

6 saat önce

Devrek Belediyesi tarafından ikici dezenfektan istasyonu kurulduZonguldak'ın Devrek İlçesi Devrek Belediyesi tarafından Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana çalışmalarına hız kazandırırken, tedbirlerine bir yenisini daha ekleyerek dezenfektasyon tünelinin incisini hayata geçirdi.

Devrek Belediyesinden ikinci dezenfektan istasyonu, System.String[]

Devrek Belediyesi tarafından ikici dezenfektan istasyonu kuruldu


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Devrek Belediyesi tarafından Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana çalışmalarına hız kazandırırken, tedbirlerine bir yenisini daha ekleyerek dezenfektasyon tünelinin incisini hayata geçirdi.


Eski Terminal Alanına kurulan dezenfektan istasyonu işleri münasebetiyle dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların evlerine dönüşlerinde kıyafetlerinin dezenfekte olmasını sağlayan istasyonla ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Öncelikle bu dezenfekte istasyonlarını hayata geçirmemizin nedeni malum şuan dünya gündeminde önemli sırada yer alan Koronavirüs vakasıdır. Bizde belediye olarak bu tedbirler kapsamında işleri için çarşıya çıkmak zorunda kalan ve işleri bittiğinde evlerine dönecek olan vatandaşlarımızın kıyafetlerinde oluşabilecek olası bakterilerden temizlenmiş olarak evlerine rahatça girmelerini sağlamaktır.


Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir diyen Bozkurt, İlçe genelinde personelimiz dezenfeksiyon işlemlerine aralıksız devam ediyorlar. İlçemizde yaşayanlar için hür türlü tedbiri üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. Pandemi hastalılarına karşı verdiğimiz mücadelede tedbirlerimize her geçen gün bir yenisini daha eklerken sağlıklı günlere kavuşmak için canla başla çalışıyoruz. Daha evvel Cumhuriyet Meydanına konumlandırdığımız Dezenfektasyon Tüneline vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.


Bu amaçla Eski Terminal Alanına da dezenfeksiyon tünelini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk Dezenfektasyon işlemleri sırasında kullandığımız ürünler, Sağlık Bakanlığı onaylı olup, canlı yaşamı için soru teşkil etmeyen maddelerden oluşmaktadır" diye konuştu


Belediyenin verdiği bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Devrekli vatandaşlar ise," Zaman zaman işlerimiz nedeniyle evlerimizden çıkmak zorunda kalıyoruz. Belediyemiz tarafından sunulan bu ikinci hizmetten dolayı Çetin Bozkurt başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu dezenfekte istasyonları sayesinde gönül rahatlığı ile evlerimize girebiliyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK

Devrek İlçesi, Koronavirüs, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:12 Kaynak: İHA

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