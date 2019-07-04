Son Dakika Haberleri: Devrek Belediyesinden meclis toplantısı
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Devrek Belediyesinden meclis toplantısı

1 saat önce

Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesinden meclis toplantısı, System.String[]
Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısı gerek kameralar nezaretinde dışarıda bulunan Devreklilere canlı olarak ve gerekse Belediye Aile Çay Bahçesinde vatandaşlara açık olarak gündem maddeleri ele alındı. Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilirken, meclis toplantısına saygı duruşu ile başlandı ve yapılan yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. 3 Gündem maddesi ile başlatılan ve Belediye Meclis Aile Çay Bahçesinde hayata geçirilen toplantıda İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi,, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İlçenin Yeni Mahalle 104 Ada 10 Parselde İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesi ve dilek ve temennilerin ardından sonra toplantı sona erdi - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:11 Kaynak: İHA
Zonguldak, Devrek, Çay, Güncel
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