Son Dakika Haberleri: Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Görevden Alındı

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Görevden Alındı

1 saat önce

Zonguldak'ta, ailesiyle hastanede kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden alındı.

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Görevden Alındı, System.String[]
Zonguldak'ta, ailesiyle hastanede kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden alındı.

Alınan bilgiye göre, evindeki tadilat nedeniyle ailesiyle önce otele yerleşen ve sürecin uzamasının ardından Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürülen Feyzullah Hasanoğlu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 müfettiş tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Hasanoğlu, başhekimlik görevinden alındı.

Kasım 2018'de, TOKİ konutlarında bulunan evindeki tadilat nedeniyle Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı iddia edilen Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Feyzullah Hasanoğlu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:27 Kaynak: AA

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